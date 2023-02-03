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Спорт

В Канаде поддержали идею о выступлении олимпийцев РФ под нейтральным флагом

В Канаде поддержали идею о выступлении олимпийцев РФ под нейтральным флагом

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В Канаде поддержали идею о выступлении российских олимпийцев под нейтральным флагом. Глава национального олимпийского комитета Дэвид Шумейкер заявил, что приветствует изучение такой возможности.

С аналогичной идеей в конце января выступил МОК. Но затем уточнил, что российских атлетов, активно поддерживающих специальную военную операцию, к турнирам допускать не планируют.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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