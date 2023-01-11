00:20Политика
Канада передаст Украине еще один зенитно-ракетный комплекс NASAMS
Фото: depositphotos/selensergen
Канада купит у США в помощь Киеву зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.
"Я побеседовала с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сегодня утром и услышала это напрямую: системы ПВО представляют собой главный приоритет для Украины", – написала она в своем аккаунте в Twitter.
По ее словам, Канада выкупит у США зенитно-ракетную систему NASAMS и передаст ее Украине.
До этого о передаче Киеву зенитно-ракетной батареи Patriot заявило правительство Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия присоединяется к США и выражает свою готовность поддерживать Украину.
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