Канада передаст Украине еще один зенитно-ракетный комплекс NASAMS

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Канада купит у США в помощь Киеву зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

"Я побеседовала с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сегодня утром и услышала это напрямую: системы ПВО представляют собой главный приоритет для Украины", – написала она в своем аккаунте в Twitter.

По ее словам, Канада выкупит у США зенитно-ракетную систему NASAMS и передаст ее Украине.

До этого о передаче Киеву зенитно-ракетной батареи Patriot заявило правительство Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия присоединяется к США и выражает свою готовность поддерживать Украину.

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