ВСУ могут отказаться от развертывания новой техники из-за ее дороговизны – СМИ

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Преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл заявил, что ВСУ могут отказаться развертывать западную технику из-за ее дороговизны. Об этом сообщается в статье для Conversation.

"Без больших резервов для замены уничтоженного в ходе военных действий оборудования часть техники, стоимость которой иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, может вообще не быть развернута", – заявил специалист.

По мнению Пауэлла, командиры на местах могут испугаться ответственности за использование дорогостоящего оборудования. Потеря такой техники может привести к негативной общественной реакции, а также критике от политического и военного руководства.

Эксперт отметил, что в ходе украинского конфликта тратится настолько много боеприпасов, что производство и цепочки поставок находятся под давлением.

Ранее сообщалось, что США 3 марта планируют объявить об очередном пакете военной помощи Украине. Киеву могут передать боеприпасы и снаряды, в том числе к ракетным комплексам HIMARS.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил, что по большей части новый пакет будет включать в себя боеприпасы и снаряды к тому виду оружия, которое уже находится у ВСУ, в том числе РСЗО HIMARS и артиллерию.

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