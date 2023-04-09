В СМИ считают, что к 23 мая будут полностью истощены средства ПВО Украины среднего радиуса

Фото: AP/Evgeniy Maloletka

Вооруженные силы Украины столкнутся с дефицитом средств систем противовоздушной обороны среднего радиуса к 23 мая. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона и разведки США, которые утекли в Сеть.

В статье авторы рассказали, что средства украинской ПВО смогут отразить только 2–3 волны атак ракет и БПЛА со стороны российского государства.

По словам авторов, Запад направляет Киеву ограниченное число систем противовоздушной обороны, которые зачастую не могут справиться с российскими обстрелами. По предварительным данным, нехватка снарядов для ракетных комплексов начнет ощущаться уже в середине апреля.

Помимо дефицита средств ПВО, Украина ощущает нехватку обычных боеприпасов.

Ранее в СМИ сообщили, что украинская армия столкнулась с острым дефицитом снарядов, из-за чего вынуждена использовать их ограниченно и даже собирать неразорвавшиеся боеприпасы на поле боя.

В настоящее время Вооруженные силы Украины в ходе боев выпускают в среднем 7,7 тысячи снарядов в день, из-за их нехватки цели приходится выбирать более тщательно, отдавая предпочтение тяжелой технике.



ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава – СМИ

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