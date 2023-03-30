Российская ПВО впервые сбила новую ракету ВСУ "Гром-2" в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны впервые смогли сбить в зоне проведения спецоперации новую украинскую ракету "Гром-2". Об этом сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

"В течение суток перехвачены одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских БПЛА в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", – подчеркнуло ведомство.

"Гром" является оперативно-тактическим ракетным комплексом с дальностью действия от 50 до 500 километров.

До этого Минобороны сообщило, что ВС РФ ликвидировали до 310 бойцов ВСУ на донецком направлении в течение суток. Они также нейтрализовали два танка, четыре БМП и один бронетранспортер ВСУ.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы совсем скоро смогут взять Артемовск в фактическое окружение. По его словам, на данный момент город находится в оперативном окружении. Российские военные держат под огневым контролем все дороги населенного пункта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ сбили "умный" снаряд GLSDB

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!