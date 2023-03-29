Российские силы ликвидировали до 310 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская сторона смогла ликвидировать до 310 бойцов ВСУ на донецком направлении в течение суток. Об этом информирует RT со ссылкой на Минобороны России.

Кроме того, ВС РФ нейтрализовали два танка, четыре БМП и один бронетранспортер ВСУ.

Также российские солдаты ликвидировали девять украинских боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что сражения за Артемовск привели к практической ликвидации Вооруженных сил Украины. Он также поделился, что противостояния в этом городе изрядно потрепали и саму группу.

Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Вместе с этим он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Войска РФ полностью заняли Артемовский завод обработки металлов – Минобороны

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