В ЛНР заявили, что ВСУ провоцируют российских бойцов стрелять вхолостую

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ провоцируют бойцов российской стороны в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ на луганском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что военнослужащие Украины двигаются небольшими маневренными группами на территорию позиций ВС РФ. Следом бойцы ВСУ дают себя обнаружить, а после открытия по ним огня убегают в укрытия.

"Такая тактика, вероятнее всего, направлена на увеличение расхода в холостую боеприпасов у наших подразделений, а также позволяет экономить свой боекомплект, поставляемый Североатлантическим альянсом", – цитирует Марочко РИА Новости.

Подполковник также рассказал, что ВСУ перенаправляют через населенные пункты на северском направлении военную технику с одинаковыми номерными знаками, чтобы обмануть российскую разведку. Марочко поделился, что солдаты Украины перегоняют одни и те же автомобили и бронетехнику.

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