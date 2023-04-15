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15 апреля, 15:15

Политика

ВС РФ уничтожили склад аэромобильной бригады ВСУ в районе Славянска

ВС РФ уничтожили склад аэромобильной бригады ВСУ в районе Славянска

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Вооруженные силы России уничтожили склад аэромобильной бригады ВСУ в районе Славянска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
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