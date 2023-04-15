ВС РФ уничтожили склад аэромобильной бригады ВСУ в районе Славянска

Вооруженные силы России уничтожили склад аэромобильной бригады ВСУ в районе Славянска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.