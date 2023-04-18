В ЕС заявили о катастрофических последствиях непродления зерновой сделки

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Представительство ЕС в России заявило о катастрофических последствиях в случае непродления зерновой сделки. Об этом сообщает РБК.

Зерновую сделку продлили 17 марта на 60 дней. Если стороны не договорятся о новой пролонгации, тогда ее срок истечет 18 мая.

"Мы можем ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена, поскольку и Украина, и Россия являются системными игроками в глобальном масштабе", – отметили в представительстве ЕС в России.

Там же добавили, что в случае непродления зерновой сделки Брюссель будет сожалеть.

В представительстве сообщили, что для очередной пролонгации российская сторона выдвигает новые и сложные условия, зачастую не связанные с целями соглашения. Например, Россия запросила экспорт запчастей для сельхозтехники из ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть зерновой сделки до сих пор не работает. Он отметил, что договор был продлен только на 60 дней на фоне того, что половина условий сделки не выполнялась.

По словам Пескова, на данный момент перспективы по сделке "не такие уж хорошие". Он подчеркнул, что никакое соглашение "не может стоять на одной ноге".

Позже в министерстве иностранных дел России сообщили, что зерновая сделка продолжает обслуживать лишь коммерческий экспорт Украины в интересах Запада. В заявлении ведомства подчеркнули, что говорить о продлении соглашения после 18 мая не приходится, пока остаются нерешенными системные проблемы.

