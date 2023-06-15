15 июня, 23:59Политика
Зеленский заявил, что ВСУ столкнулись с серьезным сопротивлением российских сил
Фото: EPA/ТАСС/DUMITRU DORU
Вооруженные силы Украины в ходе попыток наступления сталкиваются с очень жестким сопротивлением со стороны ВС России. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News.
По словам украинского лидера, Россия обладает господством в воздухе. Зеленский в очередной раз призвал западные страны передать Украине истребители F-16 в ближайшее время.
"Украина хочет быть в состоянии соревноваться в воздухе, дайте нам возможность сделать это сейчас", – сказал он.
Зеленский отметил, что нынешние боевые действия имеют решающее значение для исхода конфликта. Однако, по словам президента Украины, Киев теряет время, людей и преимущество.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал потери западной техники на Украине ожидаемыми. Он заявил, что в ходе наступления "конечно, будут потери", что касается и боевой техники Альянса.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что потери ВСУ при наступлении достигают 10 к 1. Он заявил, что неудачи украинской стороны в попытках прорвать линию фронта в том числе связаны с нехваткой поддержки с воздуха.
Эксперты рассказали о наступлении украинской армии
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