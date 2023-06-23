Нарышкин назвал заблуждением мысли Запада о возможности сокрушения РФ оружием

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Западные элиты думают, что способны сокрушить РФ силой оружия, но это глубокое заблуждение, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Тяжелейшие последствия этого глубокого заблуждения ощущают на себе сегодня боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемники из западных стран, массово гибнущие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов Вашингтона и ряда других столиц государств НАТО", – добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что российская сторона США предостерегает от размещения войск НАТО на украинской территории. Если Североатлантический альянс пойдет на этот шаг, это станет исторической ошибкой, отметил он.

До этого Владимир Путин заявлял, что если Запад прекратит поставки техники и вооружения на Украину, то конфликт завершится переговорами. Президент подчеркнул, что украинская сторона в таком случае сама захочет переговоров.

Он также отметил, что здоровые люди в США не хотят доводить дело до третьей мировой войны, несмотря на то что Штаты делают вид, что не боятся эскалации конфликта.



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