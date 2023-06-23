В Белом доме не стали комментировать ход контрнаступления Украины

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал отвечать на вопрос, переживает ли американская сторона за ход украинского контрнаступления.

Во время брифинга он заявил, что США сосредоточены на поставках оружия Украине.

"Мы сосредоточены на обеспечении того, чтобы украинские вооруженные силы имели все необходимое для успеха. Война непредсказуема. Я, разумеется, не буду говорить об украинских наступательных операциях, им лучше самим это делать", – цитирует Кирби ТАСС.

Политик посоветовал признать, что боевые действия могут быть непредсказуемы. По его словам, планы могут идти не так, как ожидалось.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал Запад из-за долгих поставок оружия. Он заявил, что потраченное на уговоры время РФ использовала для создания обороны.

Он признал, что для прорыва российского фронта требуется разумный и взвешенный подход. Вместе с этим Подоляк призвал не сравнивать контрнаступление с голливудскими фильмами.

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