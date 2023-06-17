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02:29

Политика

В мирных планах разных стран по Украине есть идеи, которые могут сработать – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мирные инициативы, которые выдвигают разные страны по поводу конфликта на Украине, содержат идеи, которые могли бы сработать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

"Мы благодарны каждой стране, каждому государству или каждому общественному деятелю - потому что многие инициативы исходят лично от каких-то видных деятелей, международников, мы благодарны всем, кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении. Есть и интересные идеи, есть интересные идеи, которые могут сработать", – сказала она.

В частности, китайская мирная инициатива созвучна нашим подходам, подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ назвала главной проблемой то, что все предложения блокируются киевским режимом, "который сам себе запретил" любые переговоры с Россией.

По ее словам, переговоры были заблокированы президентом Украины Владимиром Зеленским под давлением США. Захарова подчеркивает, что в Вашингтоне действует концепция "убивай как можно больше русских", которая была озвучена и бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим, и сенатором Линдси Грэмом.

Захарова заявляет, что в США придерживаются концепции тотального доминирования в мире и стремятся нанести России стратегическое поражение. Поэтому, подчеркивает она, проблема не в содержании мирных инициатив, а в том, что в Вашингтоне не дают Украине двигаться к миру.

США абсолютно неинтересна процветающая и тем более самостоятельная Украина, резюмирует Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для завершения конфликта на Украине Западу достаточно прекратить поставки оружия. По его словам, в таком случае украинская сторона сама захочет переговоров.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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