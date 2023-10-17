17 октября, 12:06Политика
Песков указал на бездоказательность утверждений о поставках оружия из КНДР в Россию
Фото: depositphotos/creisinger
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения разведок западных стран о якобы поставке вооружений из КНДР в РФ необоснованными.
"Ну это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств", – сказал он.
Песков напомнил, что Северная Корея является ближайшим соседом России, поэтому РФ и дальше будет выстраивать взаимовыгодные отношения во всех областях.
"Это – наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться", – подчеркнул пресс-секретарь президента.
В сентябре 2023 года Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.
Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Лидеры стран встретились на космодроме Восточный.
Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.
Ким Чен Ын завершил свою поездку в Россию
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