Песков указал на бездоказательность утверждений о поставках оружия из КНДР в Россию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения разведок западных стран о якобы поставке вооружений из КНДР в РФ необоснованными.

"Ну это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств", – сказал он.

Песков напомнил, что Северная Корея является ближайшим соседом России, поэтому РФ и дальше будет выстраивать взаимовыгодные отношения во всех областях.

"Это – наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Лидеры стран встретились на космодроме Восточный.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

Ким Чен Ын завершил свою поездку в Россию