В Пентагоне заявили, что запущенный КНДР спутник был выведен на орбиту

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В Вашингтоне считают, что запущенный северокорейский разведывательный спутник вывели на околоземную орбиту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

По его словам, для выведения спутника на орбиту были применены технологии баллистических ракет. Райдер добавил, что не располагает информацией о том, что данный спутник мог сделать снимки Белого дома и Пентагона.

Ранее комитет начальников штабов ВС Южной Кореи объявил, что Пхеньян сумел вывести свой первый разведывательный спутник на орбиту. Однако, по мнению Сеула, потребуется время, чтобы определить, нормально ли функционирует этот аппарат.

Позже СМИ сообщили о том, что разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона. По информации журналистов, с данными снимками уже ознакомился лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.