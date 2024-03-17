В Чехии обвинили союзников РФ в поставках снарядов на Украину – СМИ

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Некоторые чешские чиновники заявили, что ряд союзников РФ поставляет снаряды на Украину. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации авторов материала, чиновники не стали говорить, откуда ВСУ передаются снаряды, однако они отметили, что в число поставщиков вошли некоторые союзные РФ государства.

Как подчеркнули журналисты, американские просьбы к Африке и Азии о поставках Украине получили отрицательный ответ.

Ранее советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр заявил, что Украину может ждать сценарий Кипра, при котором остров де-факто разделен между греческой и турецкой общинами. Политик предположил, что на Украине может установиться линия фронта и будет объявлено перемирие. Однако он призвал не ждать мирного договора между Москвой и Киевом.

До этого нижняя палата бундестага отвергла проект резолюции блока ХДС/ХСС, который предложил потребовать от правительства Германии поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Сначала в бундестаге состоялись дебаты, в ходе которых большинство фракций высказались против принятия инициативы. Свое мнение высказали 690 депутатов.



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