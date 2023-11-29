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Украину может ждать сценарий Кипра, при котором остров де-факто разделен между греческой и турецкой общинами. Такое мнение высказал советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр.

"Кипр входит в Евросоюз, а часть Кипра де-факто оккупирована Турцией. В мире много подобных примеров, каждый по-своему уникальный", – сказал он в беседе с изданием Dennik Postoj.

Чешский политик предположил, что на Украине может установиться линия фронта и будет объявлено перемирие. Однако он призвал не ждать мирного договора между Москвой и Киевом.

Вместе с этим Пояр заявил, что считает победу Украины маловероятной. Этого, по его мнению, не произойдет в ближайшие месяцы или даже годы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что Россия в 2024 году одержит победу в спецоперации. По его словам, российским военным предстоит освободить еще несколько городов, после чего украинский народ будет освобожден от полного уничтожения Западом.

