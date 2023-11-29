СБУ заочно предъявила обвинения замкомандующего ЦВО РФ Поплавскому

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения заместителю командующего Центрального военного округа (ЦВО) России Евгению Поплавскому. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского ведомства.

"СБУ сообщила о подозрении российскому генералу.... Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Евгения Поплавского – заместителя командующего центрального военного округа России", – говорится в сообщении.

Поплавского обвиняют в отдаче приказов о совершении действий, которые направлены на нарушение законов и обычаев войны.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинение главе Минэнерго РФ Николаю Шульгинову. Ведомство обвинило его в ряде преступлений, включая посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

