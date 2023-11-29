НАТО исключило из помощи Украине летальное оружие

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Программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не будет включать поставки летального оружия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление глав МИД Альянса.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, на отказе от поставок летального оружия настоял Будапешт. Власти Венгрии считают, что такой шаг мог бы создать риск эскалации. Вторым пунктом по требованию страны стало добровольное участие в программе.

"Украина борется за себя, за свою территориальную целостность, за свой суверенитет и за свою независимость, которую мы высоко ценим, потому что это, конечно, героическая борьба, но я еще раз говорю: это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого", – заявил он.

Несмотря на отказ поставлять Украине летальные вооружения, страны НАТО сохранят возможность отправлять Киеву оружие на двусторонней основе.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не оказывает давления на Украину в вопросе начала переговоров с РФ. По его словам, Альянс должен оказывать Киеву всестороннюю помощь, поскольку именно это является дорогой к миру.

