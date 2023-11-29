Столтенберг исключил давление НАТО на Украину в вопросе начала переговоров с РФ

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Государства – члены Североатлантического альянса не оказывают давления на украинскую сторону по теме начала мирных переговоров с Москвой. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в беседе с британской вещательной корпорацией BBC.

Его спросили, есть ли такие страны Альянса, которые подталкивают Киев к переговорам. На это Столтенберг ответил отрицательно.

"Посыл состоит в том, что мы должны оказывать Украине военную помощь, поскольку это путь к миру. Мы знаем, что чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров", – указал он.

Ранее пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова сообщила, что западные государства запретили украинской стороне вести переговоры с Москвой. Согласно ее данным, весной 2022 года Украина сделала запрос на переговоры с РФ. Последняя, в свою очередь, одобрила такой подход и начала процедуру.

Однако, продолжила Захарова, Запад во главе с США и Британией выступили против дипломатического урегулирования.

До этого замминистра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев исключает возможность подписания мирного договора с Москвой без выплаты репараций со стороны РФ. По ее словам, украинская сторона работает над созданием международного компенсационного механизма, который предполагает создание комиссии и специального фонда.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине