Песков заявил, что на Россию не надо давить насчет переговоров по Украине

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Давить по поводу переговоров по Украине нужно не на Россию, а на тех, кто отказался от такого диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает газета "Известия".

Он также напомнил слова Владимира Путина, который заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

"Россия никогда не отказывалась от переговоров, и на нее не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них", – добавил Песков.

Также он высказался, что Североатлантический альянс продолжит снабжать Украину боеприпасами и техникой. По его мнению, НАТО будет повышать уровень тактико-технических характеристик и последующее повышение степени своей вовлеченности в украинский конфликт.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что в позиции Китая по отношению к Украине есть свои нюансы, но РФ о них знает. Он уверен, что у России с Китаем есть идеологическое сходство. У двух государств общая позиция, а это, подчеркнул Песков, залог того, что в стратегическом плане страны действуют в унисон.

Ранее Песков заявил, что помощь Украине со стороны НАТО не окажет никакого влияния на ход событий в зоне боевых действий и на решимость РФ по продолжению спецоперации.

Помимо этого, он согласился с заявлениями главы Пентагона Ллойда Остина, что у США нет для киевского режима "волшебной палочки", чтобы те смогли победить в конфликте с Россией.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины