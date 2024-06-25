AT: визит Путина в КНДР может нанести ущерб Западу

25 июня, 12:02Политика
Фото: kremlin.ru
Поездка Владимира Путина в КНДР нанесет ущерб Западу, пишет RT со ссылкой на материал издания Asia Times.
В статье отмечается, что президент РФ открыл геополитический фланг, который может заставить Запад "признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет".
Кроме того, автор считает, что поражение ВСУ заметно ослабит гегемонию США – больше, чем конфликты в Афганистане и Ираке.
Путин посетил Северную Корею с официальным визитом 18–19 июня. После этого он отправился во Вьетнам, где провел переговоры с главой государства То Ламом.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поездки, назвал их результативными. Он отмечал, что сотрудничество с различными государствами нацелено на рост благосостояния народов, носит взаимовыгодный характер, отвечает интересам партнеров РФ.
Визит Путина в Северную Корею завершился