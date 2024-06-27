Госдеп: США удвоят усилия по сдерживанию КНДР в связи с развитием ее связей с РФ

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Соединенные Штаты собираются удвоить усилия, направленные на сдерживание КНДР, в связи с развитием ее партнерства с Россией, заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Представитель американского Госдепа также подчеркнул, что страна попытается ужесточить санкции, связанные с торговлей между Москвой и Пхеньяном.

"В текущих обстоятельствах нам не остается ничего, кроме как удвоить свой потенциал сдерживания, продолжать укреплять двусторонние альянсы как с Республикой Корея, так и Японией, наращивать идущую трехстороннюю работу с Сеулом и Токио, в том числе в сфере безопасности", – цитирует ТАСС комментарий Критенбринка по поводу недавнего визита Владимира Путина в Северную Корею.

По его словам, в целях ужесточения санкций, которые были введены в отношении тех, кто способствует торговле между Россией и КНДР, Штатам необходимо работать не только в трехстороннем формате, но и с более широким международным сообществом.

О возможности переговоров между странами Запада и Россией в эфире радио КП высказался член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"В любом случае корейский, вьетнамский варианты говорят о том, что с Западом можно прийти к компромиссу. Но только после того, как мы ему набьем морду. Хотя бы немного. Когда ломаем их стереотипы, убеждения, основанные на заблуждениях", – отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что количество людей на Западе, готовых быть втянутыми в конфликт с РФ, постепенно уменьшается.

По мнению Безпалько, у Запада постепенно подходят к концу все ресурсы влияния. Об этом свидетельствует тот факт, что западным государствам не удалось изменить настроения жителей и элит КНДР, несмотря на санкции, которые вводились против страны десятилетиями.

"А с Россией тем более не получится", – подчеркнул эксперт.

Китайские журналисты заявляли, что поездка Путина в КНДР могла нанести ущерб Западу. По мнению представителей СМИ, российский лидер открыл геополитический фланг, который может заставить Запад "признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет".

Путин посетил Северную Корею с официальным визитом 18–19 июня. По итогам переговоров президента РФ и главы КНДР Ким Чен Ына, которые состоялись в Пхеньяне, был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон договоренности.

