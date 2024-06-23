Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером после визита Путина

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Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон назвал США стратегическим партнером страны спустя несколько дней после визита Владимира Путина. Об этом сообщает Vietnam Plus.

"Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда считал США стратегически важным партнером и готов работать с Соединенными Штатами для содействия эффективному, стабильному и существенному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства на основе взаимного уважения друг к другу", – говорится в сообщении.

Вместе с этим министр иностранных дел Вьетнама заявил, что отношения двух стран "никогда не были крепче, чем сейчас".

Путин посетил Вьетнам с госвизитом 20 июня. Он приехал к президентскому дворцу в Ханое, где на площади перед входом прошла церемония официальной встречи.

По итогам поездки Путин поблагодарил руководство Вьетнама и всех вьетнамских друзей за организацию его визита, за гостеприимство, теплый, радушный прием в Ханое.

