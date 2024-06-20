Путин поблагодарил руководство Вьетнама за теплый прием в Ханое

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Владимир Путин поблагодарил руководство Вьетнама и "всех вьетнамских друзей" за организацию его визита, "за гостеприимство, теплый, радушный прием" в Ханое. Слова благодарности лидер РФ сказал после переговоров с президентом республики То Ламом.

"Когда говорю "теплый", имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие – а мы это видим – (с которым. – Прим. ред.) встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах. Я хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия", – добавил российский президент.

Путин прибыл во Вьетнам с госвизитом 20 июня. Позже он приехал к президентскому дворцу в Ханое, где на площади перед входом прошла церемония официальной встречи.

Российско-вьетнамские переговоры длились около 1,5 часа. Глава Вьетнама рассказал, что они с Путиным откровенно обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, международным и региональным вопросам. Также Вьетнам рассматривает Россию как один из приоритетов во внешней политике, отметил То Лам.

