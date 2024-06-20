20 июня, 09:58Политика
Путин пригласил То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве
Фото: ТАСС/AP/Nhac Nguyen
Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает сайт "Аргументы и факты".
Российский лидер также назвал обширной повестку переговоров с То Ламом и выразил надежду на обсуждение всех вопросов развития отношений между двумя государствами.
Путин прибыл в Ханой в ночь на 20 июня. Во время двухдневного визита президент РФ проведет переговоры с генсекретарем ЦК Компартии республики Нгуеном Фу Чонгом, То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Нацсобрания Чах Тхань Маном.
Утром того же дня Путин приехал в президентскому дворцу в Ханое, где на площади перед входом прошла церемония официальной встречи. В ходе переговоров лидеры РФ и Вьетнама должны будут обменяться подписанными документами и сделать заявления для СМИ.