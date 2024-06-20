Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Никита Орлов

Владимир Путин прибыл к президентскому дворцу в Ханое в рамках официального визита во Вьетнам. Российского президента встретил его вьетнамский коллега То Лам, передает РИА Новости.

На площади перед входом состоится церемония официальной встречи, после которой планируется совместное фотографирование лидеров РФ и Вьетнама, а уже следом в президентском дворце пройдут переговоры глав двух стран. Кроме того, Путин и То Лам во время переговоров должны будут обменяться подписанными документами, а также сделать заявления для прессы. Президентский дворец в Ханое является официальной резиденцией президента Вьетнама.

Путин прилетел в столицу Вьетнама Ханой в ночь на 20 июня. В ходе двухдневного визита президент РФ проведет переговоры с генсекретарем ЦК Компартии республики Нгуеном Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Нацсобрания Чах Тхань Маном.

До этого Путин с 18 по 19 июня находился в рамках официального визита в Пхеньян. По итогам переговоров президента РФ и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которые длились свыше 11 часов, был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.