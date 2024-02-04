Замглавы МИД РФ обсудил в Южной Корее ситуацию на Украине

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Замминистра иностранных дел РФ по делам Азии и Тихого океана Андрей Руденко посетил Южную Корею и провел ряд важных переговоров, где обсуждались конфликт на Украине, ситуация на Корейском полуострове и прочие вопросы. Об этом сообщается на сайте МИД Республики Корея.

В частности, в пятницу, 2 февраля, Руденко провел встречу с замглавы МИД Южной Кореи Чон Бен Воном. Отмечается, что последний донес до Руденко серьезную позицию Южной Кореи касательно "военного сотрудничества РФ и КНДР", а также призвал российскую сторону действовать ответственно в этом вопросе.

Помимо этого, Андрей Руденко встретился с первым замминистра иностранных дел республики Ким Хон Гюном и провел консультации со спецпредставителем Южной Кореи по КНДР Ким Гоном.

Ранее МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева и выразил ему протест из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.

Так, российский дипломат заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Еля о КНДР по ядерной проблематике призваны прикрыть агрессивные планы в отношении Пхеньяна. Главной же причиной роста напряженности на полуострове она назвала "нахрапистую" политику США и их союзников".

Зиновьев на встрече в МИД Республики Корея, в свою очередь, донес до южнокорейской стороны российские оценки складывающейся напряженной ситуации на Корейском полуострове, а также назвал неприемлемыми сообщения в местных СМИ о специальной военной операции России на Украине.