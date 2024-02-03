Заявления МИД Южной Кореи о спецоперации на Украине неприемлемы – посол РФ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в МИД Южной Кореи назвал неприемлемыми сообщения в южнокорейских СМИ о специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в сообщении посольства о встрече посла с замминистра иностранных дел Южной Кореи, в ходе встречи был подчеркнут неприемлемый характер сообщений, распространяемых в южнокорейских СМИ, касающихся заявлений представителя МИД РФ Марии Захаровой и специальной военной операции ВС России на Украине.

Зиновьев также донес до южнокорейской стороны российские оценки складывающейся напряженной ситуации на Корейском полуострове.

Ранее МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле и выразил ему протест из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове. Главной причиной роста напряженности она назвала "нахрапистую" политику США и их союзников".