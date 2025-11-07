Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Первая леди США Мелания Трамп получила награду "Патриот года", сообщается на сайте Белого дома.

Награду присуждает платформа Fox Nation, она выдается героям и патриотам, продемонстрировавшим "непоколебимую приверженность ценностям, которые делают страну великой".

В Белом доме подчеркнули, что Трамп посетила американцев, пострадавших от катастроф в Северной Каролине, Калифорнии и Техасе, провела круглый стол на тему образования в области искусственного интеллекта. Помимо этого, она помогла воссоединению восьми детей с их семьями, разделенных из-за конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от своей супруги после завершения саммита России и США на Аляске.

Как выяснили СМИ, первая леди призвала российского лидера защищать детей в рамках украинского конфликта. По ее словам, спасая их невинность, Путин "послужит всему человечеству".

Посол России в США Александр Дарчиев отмечал, что инициатива супруги Трампа обратиться к Путину привела к быстрому воссоединению нескольких семей.

