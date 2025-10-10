Глава РФПИ подтвердил помощь Мелании Трамп в возвращении российской девочки с Украины

Фото: kremlin.ru

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X подтвердил, что первая леди США Мелания Трамп оказала помощь в возвращении с Украины российской девочки.

В настоящее время ребенок воссоединился с семьей, отметил он.

Ранее супруга главы Белого дома Дональда Трампа сообщила, что за последние сутки РФ и США помогли вернуться к родным 8 детям с Украины. Она также рассказала, что получила ответ Владимира Путина на письмо о защите украинских детей, находящихся в России.

Жена Трампа отметила, что с этого момента канал связи между ней и главой РФ остается открытым. При этом она обратила внимание, что Россия демонстрирует готовность раскрывать объективные и детальные сведения по поводу ситуации с украинскими детьми.

