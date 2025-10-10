Мелания Трамп сообщила, что получила ответ Путина на письмо о защите детей

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что получила ответ Владимира Путина на письмо о защите украинских детей, находящихся в России. Ее слова передает ТАСС.

По словам супруги главы Белого дома Дональда Трампа, президент РФ заявил, что готов взаимодействовать с ней напрямую по этой теме. Кроме того, российский лидер предоставил первой леди США детали, касающиеся данного вопроса.

Жена Трампа отметила, что с этого момента канал связи между ней и Путиным остается открытым. В частности, за последние три месяца РФ и США организовали несколько звонков и встреч, которые проводились по неафишируемым каналам. По словам первой леди Штатов, переговоры шли добросовестно.

Супруга американского президента также рассказала, что за последние сутки стороны воссоединили с родителями 8 детей с Украины, которые были разлучены с родственниками из-за боевых действий. При этом она обратила внимание, что Россия демонстрирует готовность раскрывать объективные и детальные сведения по поводу ситуации с украинскими детьми.

"Мы условились сотрудничать на благо всех людей, вовлеченных в эту войну. Мои представители напрямую работают с командой Путина, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей с их семьями – между Россией и Украиной", – подчеркнула первая леди США.

Она также выразила надежду, что конфликт на Украине будет урегулирован в скором времени. По ее словам, "мир может начаться с детей".

Трамп передал Путину письмо от своей жены 16 августа. Это произошло после завершения саммита России и США на Аляске.

В письме, как выяснили СМИ, супруга Трампа призвала российского лидера защищать детей в рамках украинского конфликта. По ее словам, спасая невинность этих детей, Путин "послужит всему человечеству".

