Посол Дарчиев: обращение Меланьи Трамп к Путину привело к воссоединению семей

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Инициатива первой леди США Меланьи Трамп, которая обратилась к Владимиру Путину с просьбой помочь детям в зоне конфликта, привела к быстрому воссоединению нескольких семей. Об этом рассказал посол РФ в США Александр Дарчиев, передает РИА Новости.

По его словам, в результате взаимодействия семь детей воссоединились со своими родными на Украине, а в Россию вернулась одна девочка.

Факты были подтверждены сотрудниками Международного комитета Красного Креста, подчеркнул дипломат, напомнив, что в их компетентность входит сопровождение детей при передаче родителям и родственникам.

Обращение своей супруги к Путину американский лидер Дональд Трамп передал после завершения саммита России и США на Аляске.

В письме, как выяснили СМИ, она призвала российского лидера защищать детей в рамках украинского конфликта. По ее словам, спасая невинность этих детей, Путин "послужит всему человечеству".

Спустя время первая леди США заявила, что получила ответ на свое письмо, и подчеркнула, что с этого момента канал связи между ней и главой РФ остается открытым. Она обратила внимание, что Россия демонстрирует готовность раскрывать объективные и детальные сведения по поводу ситуации с украинскими детьми.

