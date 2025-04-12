Трамп обвинил власти ЮАР в геноциде белых фермеров и их семей

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил власти ЮАР в геноциде белых фермеров.

В связи с этим американская делегация может отказаться от участия в саммите "Большой двадцатки" (G20), который должен пройти в Йоханнесбурге, добавил глава Белого дома.

"Как можно ожидать, что мы поедем в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главным вопросом является конфискация земли и геноцид? Это то, где мы хотим быть на G20? Я так не думаю!" – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что власти ЮАР убивают в стране белых фермеров и их семьи, однако мировые СМИ не говорят об этом. По его словам, именно поэтому Вашингтон ранее приостановил взносы в африканскую страну.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил посла ЮАР Эбрахима Расула персоной нон-грата. Рубио отмечал, что Расул разжигает расовую ненависть, а также ненавидит Штаты и американского президента.