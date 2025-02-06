Рубио: США продолжат оказывать внешнюю помощь, но она будет отвечать интересам Вашингтона

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять внешнюю помощь, однако она будет отвечать национальным интересам Вашингтона и иметь смысл. Об этом пишет РИА Новости.

"Соединенные Штаты будут предоставлять международную помощь. Однако это будет международная помощь, которая имеет смысл и отвечает нашим национальным интересам", – высказался он на пресс-конференции в Доминиканской республике.

Он также сообщил, что США будут на каком-то уровне представлены на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге (ЮАР), однако Вашингтон не согласен с повесткой встречи. По словам Рубио, темой встречи G20 станут разговоры о равенстве и инклюзивности, тогда как США "должны быть сосредоточены на таких вещах, как терроризм, энергетическая безопасность и реальные угрозы безопасности ряда стран".

До этого стало известно, что Рубио распорядился остановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Приказ не коснулся Израиля и Египта. В СМИ подчеркнули, что масштабная приостановка шокировала действующих и бывших сотрудников ведомства.

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что USAID, используя налоги простых американцев, финансировало исследования биооружия, включая COVID-19, а также платило местным СМИ за публикацию своей пропаганды. Миллиардер также назвал Агентство преступной организацией, которой "нужно умереть".