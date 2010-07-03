В ГД предупредили о росте заболеваемости при переходе на четырехдневку

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Рост интенсивности труда в случае перехода на четырехдневку может повысить заболеваемость и смертность среди россиян. Такое мнение высказал депутат Госдумы от КПРФ, представитель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфенов.
"Не может человек стать здоровее, если он больше трудится", – заявил парламентарий, выступая на круглом столе "Кто перейдет на четырех дневную рабочую неделю?". Он напомнил, что нагрузка на организм должна быть относительно равномерной. "Отдыхать человек должен каждый день, а не три дня в неделю отдыхать, а четыре – пахать от зари до зари", – цитирует Парфенова Агентство "Москва".
По мнению депутата, при переходе на четырехдневную рабочую неделю повысится заболеваемость населения, а, значит, повысится смертность. Он также не исключил, что сокращение рабочей недели до четырех дней заморозит рост доходов россиян.
С идеей сократить рабочую неделю до четырех дней выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Ее представители подчеркнули, что это изменение не должно повлиять на размер зарплаты.
Ранее эксперты РАНХиГС пришли к выводу, что в ближайшее время не стоит ожидать перехода на четырехдневку. По их словам, российская экономика сейчас демонстрирует низкие темпы роста: за первое полугодие 2019 года ВВП вырос лишь на 0,7%, а ЦБ понизил соответствующий прогноз до 0,8–1,3%.
В августе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что введение четырехдневки возможно в перспективе при выполнении ряда условий. Глава правительства поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию по этому вопросу. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал одним из главных условий для перехода повышение доходов населения.
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