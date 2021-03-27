Российский космонавт поделился снимком севшего на мель в Суэцком канале судна

Фото: twitter/KudSverchkov

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сделал фото контейнеровоза Ever Given, находящегося на мели в Суэцком канале. Кадр был снят с борта Международной космической станции, сообщается в его Twitter-профиле.

"Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал канал", – написал космонавт в социальной сети.

Он добавил, что сейчас делается все возможное, чтобы сдвинуть застрявшее судно. "Вот так это выглядит с МКС", – уточнил Кудь-Сверчков в твите.

Ранее говорилось, что контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале. Он полностью перекрыл движение по важной транспортной артерии. В акватории произошел затор более чем из 100 судов, перевозивших в том числе нефтепродукты на общую сумму порядка 400 миллионов долларов.

По последним данным, буксиры смогли совсем немного сдвинуть контейнеровоз.