Москвичам рассказали, что подорожает из-за застрявшего судна в Суэцком канале

Москвичам рассказали, что может подорожать из-за застрявшего судна в Суэцком канале

Из-за застрявшего судна в Суэцком канале может подорожать электроника, передает телеканал Москва 24.

Эксперты на рынке телекоммуникаций убеждены, что это коснется и российского потребителя. Как объясняют специалисты, ввозить ее в достаточных количествах пока возможности нет – ретейлеры продают складские запасы. Это значит, что возможен дефицит. Плюс подскочит себестоимость товаров из-за затрат на логистику.

"В третьем квартале этого года будет огромный дефицит электроники на российских полках. Вывозить товары стало очень дорого. Страдают в первую очередь не флагманы, бюджетные модели, бюджетная техника. Она заметно растет в цене", – заявил ведущий специалист компании, исследующей рынок телекома, Эльдар Муртазин.

Для техники эконом-сегмента прогнозируют рост цен на несколько десятков процентов, для товаров средней ценовой категории – на 15–20%. В то же время может подняться спрос на некоторые российские товары.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, что сейчас на европейском рынке нефти и газа у России становится меньше конкурентов из-за того, что она практически не пользуется Суэцким каналом для доставки своих углеводородов.

Выход на европейский рынок для нефти практически перекрыли, объясняет Юшков. В связи с этим экономисты ждут повышения спроса на российский Urals. То же касается и газа. Несмотря на это, некоторые эксперты считают, что на ценах это не отразится.

"В моменте было заблокировано около 5% дневного потребления нефти. В мировом масштабе это прилично. Но рынок нефти отреагировал на это достаточно слабо, а буквально через несколько дней цены вернулись к тому уровню, который наблюдался до аварии", – пояснил экономист, советник по макроэкономике Сергей Хестанов.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что блокировка поставок в Суэцком канале из-за ситуации с судном Ever Given почти не отразилась на поставках российской нефти марки Urals, которая использует другие маршруты доставки.

Как объяснили в министерстве, уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в вопросе доступа к основным рынкам потребителя и скорости доставки товаров ТЭК.

Крупнейшие экспортные проекты страны – нефтепровод "Дружба", нефтепроводы в КНР, газопроводы "Ямал-Европа", "Северный поток", "Сила Сибири" и "Турецкий поток" – обладают высокой надежностью и занимают конкурентные позиции не только по себестоимости транспортировки, но и по надежности.

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перекрыв движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Предположительно, судно изменило курс и уперлось носом в берег из-за сильного ветра и песчаной бури.

29 марта спасательные команды сняли с мели контейнеровоз. Детали операции пока не уточняются. Также неизвестно, как скоро восстановится движение по водной артерии. Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что прохода через канал ожидают 369 судов.