В Минэнерго оценили ситуацию с блокировкой Суэцкого канала

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Блокировка поставок в Суэцком канале из-за ситуации с судном Ever Given почти не отразилась на поставках российской нефти марки Urals, которая использует другие маршруты доставки, сообщает РИА Новости.

Как объяснили в Минэнерго РФ, уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в вопросе доступа к основным рынкам потребителя и скорости доставки товаров ТЭК.

В министерстве подчеркнули, что крупнейшие экспортные проекты страны – нефтепровод "Дружба", нефтепроводы в КНР, газопроводы "Ямал-Европа", "Северный поток", "Сила Сибири" и "Турецкий поток" – обладают высокой надежностью и занимают конкурентные позиции не только по себестоимости транспортировки, но и по надежности.

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перекрыв движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Предположительно, судно изменило курс и уперлось носом в берег из-за сильного ветра и песчаной бури.

29 марта спасательные команды сняли с мели контейнеровоз. Детали операции пока не уточняются. Также неизвестно, как скоро восстановится движение по водной артерии. Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что прохода через канал ожидают 369 судов.