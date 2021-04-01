В администрации Суэцкого канала оценили ущерб от блокировки контейнеровозом

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Фото: dpa/picture-alliance/TASS/Samuel Mohsen
В администрации Суэцкого канала назвали предварительную сумму ущерба от блокировки контейнеровозом Ever Given. Об этом пишет РИА Новости.
По заявлению главы администрации канала Усамы Рабии, общая сумма ущерба может достигнуть 1 миллиарда долларов.
Ранее в администрации канала назвали инцидент с контейнеровозом случайностью. Сообщалось, что затор из кораблей планируется устранить в ближайшие дни.
23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. По предварительным оценкам, судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури.
Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась 29 марта. Судно удалось сдвинуть благодаря работам по углублению дна.
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