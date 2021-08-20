Станция метро "Проспект Вернадского" откроется 23 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция "Проспект Вернадского" Сокольнической линии метро откроется 23 августа. После перерыва, необходимого для строительства перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ), "Проспект Вернадского" вернется к обычному режиму работы.

Движение на участке Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Спортивная" до станции "Тропарево" закрыли 17 июля. В центре зала на станции "Проспект Вернадского" возводили переход на новую станцию БКЛ.

Первоначально ожидалось, что к прежнему режиму работы данный участок вернется уже 8 августа. Станции "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" открыли досрочно. А временное закрытие станции "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа.

"Шумные работы со строительной пылью невозможно было провести в присутствии пассажиров. Сегодня пересадка почти готова – рабочие занимаются отделкой и прокладывают инженерные коммуникации", – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.

Новые станции юго-западного участка БКЛ планируют открыть до конца года. На отрезке длиной 7,7 километра появится четыре станции: "Давыдково", "Аминьевская", "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект".

Предполагается, что новая пересадка на соседнюю линию позволит разгрузить станцию "Проспект Вернадского" Сокольнической линии на 15%.

Строительство Большой кольцевой линии – крупнейший проект в области метростроения. Длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет 31 станция и три электродепо.