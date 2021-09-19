Работы по строительству транспортного каркаса Москвы завершат за 1,5 года – Собянин

09:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти столицы планируют закончить основные работы по строительству транспортного каркаса города в ближайшие 1,5 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
"Я думаю, что за полтора года в пределах МКАД все основные стройки будут завершены", – заявил градоначальник.
Мэр отметил, что работы еще остается много.
"Приоритетом остаются несколько дорог. Это Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная и Южная рокада", – подчеркнул он.
Ранее Собянин сообщил, что движение на всем протяжении Северо-Восточной хорды может быть открыто ко Дню города в 2022 году. Мэр Москвы отметил, что в данный момент водителям уже доступны восемь участков дороги из девяти.
На БКЛ испытали еще один участок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: