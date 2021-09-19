Работы по строительству транспортного каркаса Москвы завершат за 1,5 года – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти столицы планируют закончить основные работы по строительству транспортного каркаса города в ближайшие 1,5 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Я думаю, что за полтора года в пределах МКАД все основные стройки будут завершены", – заявил градоначальник.

Мэр отметил, что работы еще остается много.

"Приоритетом остаются несколько дорог. Это Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная и Южная рокада", – подчеркнул он.

Ранее Собянин сообщил, что движение на всем протяжении Северо-Восточной хорды может быть открыто ко Дню города в 2022 году. Мэр Москвы отметил, что в данный момент водителям уже доступны восемь участков дороги из девяти.

