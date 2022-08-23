"Это наш город": около тысячи новых турникетов установят на трех линиях метро в сентябре

В столичном метро обновят около одной тысячи турникетов. Теперь пассажиры в два раза быстрее смогут оплачивать проезд банковской картой или через сервис Face Pay.

Турникеты появятся на станциях Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линии. У них будет считыватель QR-кодов, крупный экран и шрифт, а также яркая обводка. До конца года все турникеты в метро оборудуют для приема банковских карт.