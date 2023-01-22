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Будущее российского футболиста Алексея Миранчука в "Торино" определится в апреле – мае, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова агента игрока Вадима Шпинева.

По словам агента футболиста, 21 января во время матча 19-го чемпионата Италии между "Торино" и "Фиорентиной", ФК "Торино" обыграли соперников со счетом 1:0. Гол забил Миранчук.

"Леша смотрелся достойно, забил хороший победный гол, это отлично. Посмотрите, кто забивает и делает результат в "Торино", – сказал Шпинев.

Агент отметил, что пока ничего конкретного не может сказать насчет будущего Миранчука, так как "все станет ясно в апреле – мае".

Шпинев также отметил, что этом сезоне Миранчук забил четыре гола, отдал две голевые передачи в 14-ти матчах во всех турнирах.

Ранее консалтинговая организация Deloitte объявила футбольный клуб с самым высоким доходом в сезоне 2021–2022 годов. Лидером среди ФК второй год подряд стал "Манчестер Сити", доход которого оценивается в 731 миллион евро.

Второе место в рейтинге занял испанский "Реал Мадрид", заработавший 713,8 миллиона евро. На третьем месте – английский клуб "Ливерпуль", доходы которого в данном сезоне составили 701,7 миллиона евро.

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