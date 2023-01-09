Экс-нападающий сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл заявил о завершении карьеры

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Экс-нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл заявил, что завершает карьеру. Об этом он написал в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"После тщательного и вдумчивого решения я объявляю о своем немедленном уходе из клубного и международного футбола. Решение уйти из международного футбола, безусловно, самое трудное в карьере", – поделился футболист.

Спортсмен родился в 1989 году. Бэйл выступал на позиции крайнего нападающего. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист "Зенита" из Санкт-Петербурга Деян Ловрен перейдет в клуб "Лион" из французской Лиги 1. Известно, что за питерский клуб он провел 63 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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