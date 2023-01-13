Защитник футбольного клуба "Серро Портеньо" Алексис Дуарте перешел в "Спартак"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Защитник парагвайского футбольного клуба "Серро Портеньо" Алексис Дуарте перешел в московский "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".

"Стороны согласовали все детали перехода, сделка закрыта", – отметили в сообщении.

Уточняется, что Дуарде в ближайшие дни предстоит пройти медосмотр. Затем 22-летний футболист подпишет долгосрочный контракт и присоединится к команде "Спартак" на сборах.

Дуарде раньше никогда не играл за пределами Парагвая. За клуб "Серро Портеньо" футболист провел 107 матчей, в которых забил один гол и совершил три голевые передачи. По оценке портала Transfermarkt стоимость защитника составляет 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист "Зенита" из Санкт-Петербурга Деян Ловрен продолжит карьеру в клубе "Лион" из французской Лиги 1. Ловрен играл за "Зенит" с лета 2020 года после перехода из английского "Ливерпуля". За клуб из Санкт-Петербурга он провел 63 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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