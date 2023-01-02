Капитан футбольного клуба "Зенит" Деян Ловрен перешел во французский "Лион"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Хорватский футболист "Зенита" из Санкт-Петербурга Деян Ловрен продолжит карьеру в клубе "Лион" из французской Лиги 1. Об этом сообщили в телеграм-канале российской команды.

"Деян Ловрен продолжит карьеру во Франции. Футбольные клубы "Зенит" и "Лион" достигли договоренности о переходе центрального защитника", – указано в обращении клуба.

Ловрен играл за "Зенит" с лета 2020 года после перехода из английского "Ливерпуля". За клуб из Санкт-Петербурга он провел 63 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

В России хорват дважды выиграл чемпионат России и трижды – Суперкубок страны. Выступал капитаном "Зенита".

Деян Ловрен уже играл за "Лион" в период с 2010 по 2013 годы, выиграв с командой Кубок Франции.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) не согласовал переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Этот вопрос будет обсуждаться на уровне рабочей группы.

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