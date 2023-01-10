Парагваец Дуарте может перейти в московский "Спартак"

Фото: TACC/Spada/Lapresse/Zuma

Парагвайский футболист Алексис Дуарте в ближайшее время может перейти из "Серро Портеньо" в московский "Спартак". Об этом сообщил журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

"Алексис Дуарте уже решил – он хочет играть в России", – написал Мерло в своем Twitter.

Как утверждает журналист, сейчас парагвайский клуб работает над последними деталями продажи 22-летнего защитника. У "Спартака" якобы уже есть договоренность с игроком о контракте до 2027 года.

Ранее стало известно о переходе хорватского защитника Деяна Ловрена из петербургского "Зенита" во французский "Лион". Футболист играл за "Лион" с 2010 по 2013 год, затем выступал за английский "Ливерпуль", а в российский клуб вступил летом 2020-го.



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