Роналду не попал в заявку "Аль-Насра" на первый матч команды в 2023 году

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Португальского футболиста Криштиану Роналду не включили в заявку Аль-Насра на матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Таи, сообщается на странице команды в Twitter.

Первая игра клуба в этом году состоится 6 января в 18:00. Изначально игра была запланирована на 5 января, но ее перенесли из-за сильного дождя и погодных условий, повлиявших на электроснабжение стадиона.

Ранее стало известно, что Роналду подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Наср". Ежегодный доход футболиста будет превышать 200 миллионов евро с учетом рекламных контрактов.

Роналду рассказал, что многие клубы из Бразилии, Австралии, США и Португалии хотели его подписать перед переходом в команду из Саудовской Аравии. При этом он заявил, что гордится новым вызовом.

Он отметил, что его цель состоит в том, чтобы развивать не только футбол, но и другие вещи в Саудовской Аравии. По словам Роналду, он рад возможности помочь кому-то своими знаниями и опытом.

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