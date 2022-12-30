Роналду перешел в саудовский клуб "Аль-Наср" – СМИ

Фото: ТАСС/Pavel Golovkin/АР

Португалец Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Arabia.

Отмечается, что ежегодный доход футболиста будет превышать 200 миллионов рублей с учетом рекламных контрактов. На сегодняшний день самым высокооплачиваемым футболистом в мире считается нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. После чемпионата мира в Катаре стоимость игрока выросла с 160 до 180 миллионов евро.

В ноябре этого года Криштиану Роналду досрочно расторг контракт с "Манчестер Юнайтед". Данное решение было принято по соглашению сторон. До этого футболист дал интервью, в котором раскритиковал структуру клуба и его главного тренера Эрика тен Хага.

В конце ноября появились слухи, что португалец может заключить контракт с "Аль-Наср". Якобы нападающий был близок к подписанию соглашения на 2,5 сезона. Тем не менее футболист эти слухи опровергал.



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